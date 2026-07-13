Firenze, “al vaglio Tari più alta a chi ha più di 4 case in affitto”

Sulla possibilità di far pagare una quota più alta della Tari per chi gestisce più di quattro case con locazione turistica breve “gli uffici stanno approfondendo la questione da un punto di vista tecnico e giuridico. L’obiettivo è valutare nel rispetto delle normative attuali la possibilità di una ripartizione più equa dei costi per servizi di igiene urbana e decoro cittadino”.

Lo ha dichiarato l’assessora Benedetta Albanese rispondendo in Consiglio comunale a Firenze ad un question time di Alessandro Draghi (FdI): Albanese ha risposto al posto della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani, non in aula. Albanese ha parlato dell’obiettivo di “tutelare le utenze domestiche dei residenti. Si tratta di armonizzare le tasse col reale impatto ambientale e sociale delle attività ricettive, assicurando una gestione più sostenibile e giusta per la città di Firenze”.