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Lun 13 Lug 2026
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ToscanaAmbienteCaldo, a Firenze allerta rossa fino mercoledì
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Caldo, a Firenze allerta rossa fino mercoledì

By Redazione
Foto Imagoeconomica

Si intensifica l’ondata di calore a Firenze. Il nuovo bollettino del ministero della Salute conferma il codice rosso per oggi, domani e per mercoledì con temperature massime percepite rispettivamente di 38, 37 e 39 gradi.

Oggi, si spiega dal Comune, il caldo è già intenso dalle prime ore della mattina: alle ore 9.30 la stazione dell’Orto Botanico registrava 33,5 gradi, mentre alla stessa ora si rilevavano 31,8 gradi al Giardino di Boboli e, alle 9.35, 31,6 gradi alla stazione Firenze Università. Le temperature minime della notte sono rimaste elevate, comprese tra 22,5 e 23,4 gradi.
Palazzo Vecchio segnala inoltre l’aumento del rischio di incendi a causa delle temperature elevate, la prolungata assenza di piogge e la vegetazione particolarmente secca. L’assessora comunale alla protezione civile Laura Sparavigna invita quindi i cittadini alla massima attenzione, soprattutto nei parchi, nelle aree verdi e nelle zone collinari: “È fondamentale evitare qualsiasi comportamento che possa innescare un incendio: non accendere fuochi, non abbandonare mozziconi di sigaretta, non utilizzare strumenti che possano produrre scintille vicino alla vegetazione e rispettare rigorosamente i divieti di abbruciamento”.

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