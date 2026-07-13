Ricette rubate, oppioidi e fentanyl, misure cautelari per 4 persone

Una serie di controlli sull’utilizzo illecito del fentanyl, da parte carabinieri del Nas di Firenze, coordinati dalla Procura di Pistoia, hanno fatto emergere un sistema di falsificazione di ricette mediche, furto di ricettari e timbri, approvvigionamento di farmaci oppioidi e spaccio.

Un traffico di farmaci oppioidi alimentato da ricette mediche false, ricettari rubati e furti di medicinali dalle strutture sanitarie è stato scoperto dai carabinieri del Nas di Firenze, coordinati dalla Procura di Pistoia. Quattro le persone indagate.

Al centro dell’inchiesta una coppia di 34 e 32 anni, originaria di Pescia e residente ad Altopascio, raggiunta dall’obbligo di dimora insieme a un 50enne. Ai domiciliari, invece, un dipendente Estar di 37 anni, accusato di peculato.

Le indagini, avviate nel 2025, hanno ricostruito un sistema basato sull’utilizzo di ricettari e timbri rubati dall’ospedale di Pescia per ottenere farmaci oppioidi, tra cui oxycontin e fentanyl, attraverso prescrizioni falsificate. Secondo gli investigatori sarebbero state utilizzate oltre 500 ricette, per un valore superiore a 44mila euro quasi interamente a carico del Servizio sanitario nazionale.

Nel corso delle perquisizioni i militari hanno sequestrato oppioidi, cocaina, marijuana e timbri intestati a medici. L’inchiesta ha inoltre individuato due canali di approvvigionamento: un ex addetto di una cooperativa operante nell’ospedale di Pescia, accusato di aver sottratto ricettari e timbri, e un dipendente Estar che avrebbe rubato oltre cento farmaci e dispositivi medici dal magazzino di Calenzano per rivenderli alla coppia.

Secondo l’accusa, parte dei medicinali veniva infine spacciata a tossicodipendenti della zona. Durante le indagini sono state documentate oltre 40 cessioni di farmaci ad azione stupefacente.