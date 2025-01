www.controradio.it 🎧 Firenze: al Ridolfi la cerimonia per il giuramento di 100 nuovi agenti della polizia municipale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:19 Share Share Link Embed

Il giorno scelto, il 20 gennaio, non è casuale perché proprio oggi si celebra la giornata San Sebastiano, patrono di tutte le polizie municipali d’Italia. Hanno partecipato all’evento la sindaca di Firenze Sara Funaro e il comandante Francesco Passaretti.

Nell’occasione è stata consegnata anche la medaglia di bronzo al merito civile conferita dal Presidente della Repubblica all’agente Andrea Rossellini, che il 7 marzo 2017 si tuffò in Arno e salvò una ragazza di 19 anni. “Erano tanti anni che non facevamo questa cerimonia e ringrazio il comandante per averla pensata – ha affermato la sindaca di Firenze Sara Funaro -. Noi stiamo lavorando per assumere altri 100 agenti: inizieranno le prime chiamate e le selezioni a inizio febbraio con l’auspicio di andarle a completare nel mese di febbraio. Arriveremo a quota 200 agenti in più”. L’obiettivo lungo il percorso del mandato, ha ribadito Funaro, “è arrivare ad avere 1.000 agenti”.

Quello a Rossellini “è un riconoscimento importante, quando vengono compiuti atti che sono straordinari bisogna dare il giusto riconoscimento”. “Oggi si festeggia San Sebastiano, patrono della Misericordia di Firenze e della polizia municipale – ha aggiunto il capogruppo del Pd a Palazzo Vecchio, Luca Milani -. Noi fiorentini siamo molto riconoscenti a queste due istituzioni, che quotidianamente ci sono vicine e che rendono Firenze più sicura e ospitale”.

“Oggi è un giorno importante, il giorno del giuramento dei nuovi 100 agenti, ne arriveranno altri cento a febbraio – ha detto il comandante della polizia Municipale di Firenze Francesco Passaretti -. Abbiamo tenuto a fare questa cerimonia perché intendiamo fin da subito stimolare in loro il senso di appartenenza che poi ci aiuta anche a svolgere al meglio le nostre mansioni. Ci dobbiamo sentire tutti una squadra, dobbiamo essere orgogliosi del ruolo che svolgiamo”.

“Con giuramento i 100 nuovi assunti, che già abbiamo visto all’opera in queste settimane, diventano a tutti gli effetti appartenenti al corpo di polizia municipale di Firenze – ha dichiarato l’assessore alla sicurezza del comune di Firenze, Andrea Giorgio -. Sono contento che il comandante Passaretti abbia voluto ripristinare questa cerimonia dopo tanti anni: è un momento importante perché questi agenti hanno scelto di dedicare il loro impegno a servizio della nostra città e lo sanciscono in questo modo, pronti a diventare un punto di riferimento fondamentale per le cittadine e i cittadini. A tutti loro auguro buon lavoro”.

Dei 100 agenti, 31 sono donne e 69 uomini; i più giovani sono nati nel 2004 e i più ‘anziani’ hanno 32 anni.