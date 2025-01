Spiezia: gravissima carenza di organico a Procura Firenze

Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Firenze, Filippo Spiezia, intervenendo al Consiglio comunale di Firenze. “Ce la stiamo mettendo tutta ma abbiamo avuto grandi difficoltà persino nell’assicurare la gestione di servizi essenziali”

Un vero e proprio cahier de doleances, se non un grido d’allarme, quello lanciato dal procuratore Capo di Firenze, Filippo Spiezia, intervenuto oggi in Consiglio Comunale a Firenze.

“Il 2024 è stato contrassegnato, per ciò che riguarda il mio ufficio -ha affermato Spiezia- da una gravissima crisi di organico, superiore a un terzo della sua componente magistratuale, oltre un terzo della componente amministrativa magistrati della procura di Firenze”.

“I Magistrati di Firenze- ha proseguito Spiezia- hanno saputo raccogliere la sfida organizzativa e giudiziaria e si sono adoperati per esercitare al meglio le proprie funzioni per il buon funzionamento del servizio ai fini dell’applicazione della legge penale, per la tutela di diritti fondamentali dei cittadini, sia essi parte offesa o indagati. Questo impegno l’abbiamo svolto nel corso del 2024 in condizioni di assoluta difficoltà”

“Ce la stiamo mettendo tutta ma abbiamo avuto grandi difficoltà persino nell’assicurare la gestione di servizi essenziali – ha aggiunto ancora Spiezia -Abbiamo resistito e continuiamo a operare nella consapevolezza che dietro ogni fascicolo vi è sempre al storia delle persone, delle parti offese, delle vittime, degli indagati che hanno diritto al pieno rispetto delle garanzie e a un processo equo” .

“Vi sono buone ragioni per guardare avanti con fiducia – ha anche detto Spiezia -. Non possiamo sottacere l’importanza di maggiori e adeguate risorse che restano insufficienti. Ci mancano assistenti, cancellieri, personali. Non possiamo non condividere le preoccupazioni espresse anche dal sindaco secondo cui il tema della sicurezza è per questo territorio prioritario. Siamo consapevoli che le risorse non saranno di per sé risolutive se non sono inserite in un progetto, in una visione ampia per questa comunità, in cui ogni attore sia capace di svolgere appieno le proprie funzioni”.

“Mi piace ricordare a riguardo un pensiero di Giovanni Falcone a proposito della possibilità di sconfiggere le mafie – ha aggiunto -. Egli diceva che la mafia è ‘certamente vincibile’, ma aggiungeva una frase che spesso non è riportata, ovvero ‘affinché ciò accada è necessario che ogni istituzione dia il meglio di sé’. Con questa consapevolezza continuiamo a svolgere il nostro lavoro. Il percorso intrapreso continuerà”