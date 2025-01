Ramy: manifestazione a Firenze

Tutti dietro a uno striscione con scritto ‘Ramy’ per ricordare Ramy Elgaml il 19enne che ha perso la vita durante un inseguimento dei carabinieri lo scorso novembre a Milano. E’ partita attorno alle 18.45 di ieri pomeriggio la manifestazione promossa a Firenze dagli Studenti autorganizzati fiorentini con ritrovo al polo universitario di Novoli.

“Non è una tragedia, ma un omicidio”, è stato detto prima della partenza. Nel corso del corteo, conclusosi intorno alle 20:30, il lancio di un fumogeno ha causato un principio di incendio in un cassonetto in via Torre degli Agli. Davanti al tribunale scagliate poi due bottiglie contro la cancellata esterna di viale Guidoni. Infine, al termine della manifestazione, su un muro di via Forlanini è stata fatta una grande scritta, ‘Vendetta per Ramy’. “Ramy è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai” lo slogan ripetuto più volte dai manifestanti, il cui numero è cresciuto man mano che il corteo avanzava.

Dopo la partenza da via Forlanini, i manifestanti hanno svoltato in via di Novoli, fermandosi nei pressi del supermercato Esselunga dove è stato letto un breve comunicato contro il ddl 1660, il decreto Sicurezza, ed è stata annunciata un ritorno in piazza a partire da sabato prossimo, 25 gennaio, in occasione della mobilitazione a fianco del popolo palestinese. Poi, dopo una sosta in via Torre degli Agli con intervento dei vigili del fuoco per spegnere il principio di incendio del cassonetto, il corteo ha raggiunto il tribunale in viale Guidoni tra cori contro le forze dell’ordine e governo Meloni per concludersi al polo universitario di via Forlanini.