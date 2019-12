Firenze: al Franchi? E se ci facessimo case popolari?

Podcast 00:00 / 00:02:46 1X

La proposta della segretaria del Sunia Laura Grandi, dopo le parole dell’assessora all’urbanistica, Cecilia del Re, che, nel caso di nuovo Stadio a Novoli o altrove, aveva prospettato per il Franchi un futuro anche in termini di uso residenziale. ASCOLTA L’INTERVISTA

L’uso residenziale di vecchi stadi dismessi non è nuovo.Passato alla storia per mille battaglie, lo stadio di Highbury londra, ad esempio, dopo aver chiuso definitivamente i battenti il 7 maggio del 2006, è stato trasformato in un residence. in questo caso si tratta di appartamenti di lusso. A Firenze il problema vero pere il Franchi è rappresentato dai vincoli della Soprintendenza trattandosi di un edificio sottoposto a tutela.

ASCOLTA L’INTERVISTA