Donna investita da tramvia a Firenze, grave

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un convoglio e trascinata per alcuni metri nei pressi di una fermata della tramvia a Firenze, in via di Novoli.

Secondo prime informazioni sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, che hanno sollevato un vagone per liberarla. La donna è stata soccorsa anche dal 118: era cosciente ma con lesioni gravi. Sul posto la polizia municipale per i rilievi. A seguito dell’incidente la linea T2 della tramvia è stata interrotta tra le fermate ‘Redi’ e ‘Novoli Palazzo di Giustizia’. E’ quanto ha scritto sul proprio profilo Fb la società Gest per informare gli utenti precisando che il tratto interrotto sarà servito da autobus sostitutivi. L’assessore comunale Stefano Giorgetti ha fatto sapere che è chiusa al traffico delle auto via di Novoli, in ingresso città, con deviazione in via Carissimi. Pesanti i disagi al traffico, con ripercussioni anche in via Pratese e via Pistoiese.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: 118, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi alla persona, sempre rimasta cosciente. Per poter spostare la ragazza, i Vigili del Fuoco hanno dovuto sollevare il tram con una gru.La ragazza è stata portata d’urgenza in Pronto Soccorso. Le sue condizioni, al momento del trasporto in ambulanza, risultavano gravi. Anche il conducente, a causa dell’incidente, è ancora sotto shock.La dinamica esatta sarà chiarita nelle prossime ore anche grazie all’ausilio delle telecamere presenti alla fermata e alle immagini riprese dal tram in movimento.Il servizio è tutt’ora interrotto tra le fermate “Redi” e “Novoli – Palazzi Rossi”, dove è stato attivato il servizio sostituivo con i bus navetta.

È ricoverata in prognosi riservata al trauma center dell’ospedale di Careggi, la donna di 27 anni investita oggi pomeriggio dalla tramvia a Firenze in via di Novoli.

Secondo quanto appreso, la 27enne verserebbe in condizioni molto gravi a causa delle lesioni riportate: fratture agli arti inferiori, al bacino e un trauma addominale.