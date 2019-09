Firenze: 5 nuove telecamere su preferenziali

Entrerà in funzione il 9 settembre la seconda tranche di nuove telecamere a Firenze, su alcune corsie preferenziali.

Le telecamere, si legge in una nota del Comune, hanno infatti superato il periodo di collaudo e messa in esercizio e quindi si può procedere a sanzionare i veicoli che transitano sulla corsia senza autorizzazione rilevando le immagini del momento dell’infrazione.

Gli apparecchi sono stati collocati a tutela degli itinerari del Tpl esistenti di viale dei Mille (altezza via Marconi e via Sette Santi), via Sestese (al confine comunale e all’incrocio con via Crocetta), piazza Puccini (alle intersezioni con via Baracca e via Boccherini) e viale Don Minzoni. La cartellonistica di avviso dell’imminente attivazione è stata collocata sulle telecamere lunedì scorso.