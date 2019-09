Is That Folk? Plantasia live in Manifattura Tabacchi

La rassegna “Is That Folk?” continua ad esplorare i diversi linguaggi della musica più interessante in circolazione portando a Firenze il progetto Plantasia all’interno del festival “God is Green”. Domenica 8 Settembre alle ore 21.00 con ingresso libero

PLANTASIA è l’esecuzione live dell’album del 1976 “Mother Earth’s Plantasia” di Mort Garson, dieci composizioni elettroniche all’avanguardia totalmente dedicate alle piante e alla natura, recentemente ristampato dalla etichetta americana Sacred Bones Records

L’onore di rappresentare questa composizione è affidata alle abili e rodate mani di Sebastiano de Gennaro ed Enrico Gabrielli, responsabili dell’etichetta 19’40”’ e musicisti apprezzati sia in Italia che all’estero, in compagnia del loro ensemble Esecutori di Metallo su Carta, composto da artisti di provenienze culturali estremamente differenti, ma uniti nel tentativo di dipanare alcuni interrogativi sul rapporto tra il linguaggio della musica contemporanea erudita e quello della musica contemporanea come il metal, il noise e l’avant-garde. Per l’occasione, oltre a De Gennaro e Gabrielli, dietro ai synth ci saranno Damiano Afrifa e Luisa Santacesaria. Domenica 8 settembre con ingresso libero alla Manifattura Tabacchi

