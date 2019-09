Approvata mozione per emergenza climatica e ambientale

Approvata, all’unanimità, una mozione che chiede al sindaco di dichiarare simbolicamente lo stato di Emergenza Climatica e Ambientale in Commissione Ambiente, vivibilità urbana e mobilità. “La mozione che porteremo in Consiglio comunale vuole dare un forte contributo al Comune di Firenze per lavorare proficuamente su questi temi strategici”, sostiene il presidente della Commissione Leonardo Calistri.

La mozione nasce dalla consapevolezza che i mutamenti in corso hanno bisogno di politiche attive di adattamento e trasformazione perchè non sono più sufficienti le sole politiche di mitigazione. Nel documento si legge che l’area fiorentina è stata segnalata da numerosi studi, anche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, come una delle più colpite a livello nazionale per l’inquinamento atmosferico e acustico. “L’ambiente non ha colore politico – sottolinea Calistri – e sono molto contento e soddisfatto che questa mozione, frutto di due diversi testi presentati, sia stata approvata all’unanimità”.

Tra le misure richieste c’è la predisposizione di iniziative per rendere più incisive le azioni per la riduzione delle emissioni, l’introduzione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico nei settori della pianificazione urbana, nella mobilità, negli edifici, nel riscaldamento e nell’incremento e riqualificazione del verde pubblico, anche intensificando il coinvolgimento delle società partecipate e dei cittadini e associazioni. L’impegno chiesto è anche qulla strutturazione di un dialogo istituzionale con gli enti governativi regionali e nazionali in materia ambientale.

La mozione completa la trovate al seguente link.