Firenze, 2.4 milioni per ristrutturare alloggi Erp

Toscana, l’assessore alla casa di Palazzo Vecchio, Benedetta Albanese, parla in merito al piano investimenti per ristrutturare alloggi Erp.

Le informazioni a proposito del piano investimenti da 2.4 milioni, varato dal Comune di Firenze, per ristrutturare alloggi Erp, ci vengono fornite dall’assessore Albanese, in Consiglio comunale, tramite le risposte date a un question time di Mirko Rufilli (Pd).

A proposito del piano varato dal Comune di Firenze, l’assessore Benedetta Albanese dice che i 2,4 milioni sono stati stanziati “per recuperare e assegnare in un anno e mezzo oltre 250 alloggi Erp oggi vuoti perché in attesa di ristrutturazione.” Delle 250 case che fanno parte del progetto di ristrutturazione, “100 saranno già disponibili in estate”.

“Il Comune -aggiunge l’assessore- affronta così con grande senso di responsabilità e a fronte di sempre minori finanziamenti da parte del governo per dare risposte abitative.”

“Queste case -conclude l’assessore Benedetta Albanese-, cosiddetti alloggi di risulta, vogliamo ristrutturale e metterle a disposizione in pochi mesi per dare risposte abitative importanti che si aggiungono ad altri interventi come il contributo affitti, che nel 2022 ha assegnato tre milioni di euro, o al bando sempre aperto per la morosità incolpevole. Non ci fermeremo qui: stiamo lavorando per mettere a disposizione per le ristrutturazioni Erp”.