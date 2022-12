Controradio News ore 7.25 del 6 dicembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:55 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – L’inchiesta della procura di Milano sul maxi incendio della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco il 29 agosto 2021 nel capoluogo lombardo. mette in allarme quattro ospedali della Toscana, quelli di Prato, Pistoia, Lucca e Massa, che sono stati realizzati in project financing, per l’impiego sulle facciate di pannelli di rivestimento costituiti da materiali analoghi a quelli presenti nella struttura milanese distrutta dal fuoco. Le due Asl comunicano di aver richiesto al Concessionario Sat di “effettuare verifiche riguardo ad approfondimenti circa la presenza di prodotti installati sulle facciate delle strutture ospedaliere”.

Controradio news – Una donna 40enne senza fissa dimora, originaria della provincia di Latina, è stata trovata senza vita, per cause naturali, sotto il viadotto dell’Indiano a Firenze. Il ritrovamento risale a ieri mattina. A dare l’allarme al 112 è stato il fidanzato della 40enne, con il quale, secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna avrebbe vissuto per almeno due anni in una tenda sotto il ponte. Il corpo non presentava segni di violenza e per il medico legale è morta, verosimilmente, per cause naturali.



“Esprimiamo massima solidarietà agli Controradio news – Tre licei occupati a Firenze: sono il Michelangiolo, il Dante e il Rodolico. E durante la stessa mattina sono scesi in piazza anche gli studenti del liceo Machiavelli, per chiedere soluzioni ai problemi strutturali dei plessi del loro istituto. Nei tre licei occupati la didattica tradizionale è stata sospesa e sostituita da attività alternative autogestite. Nel pomeriggio di eri gli occupanti sono usciti dal Dante.“Esprimiamo massima solidarietà agli studenti degli istituti fiorentini che hanno occupato. La scuola deve essere fonte di crescita e non di umiliazione”. Così la Fiom Cgil di Firenze, Prato e Pistoia. Il sindacato, spiega in una nota, di condividere “le ragioni della loro mobilitazione e con loro si oppone alle politiche scolastiche annunciate dal Governo. L’istruzione non può basarsi esclusivamente su valutazioni numeriche e sul principio classista della meritocrazia”.

Controradio news – Ha perso il portafoglio con 1.300 sul Ponte alle Grazie a Firenze ma è stato rintracciato in un paio di ore dalla polizia municipale. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri ad un musicista giapponese.

Controradio news – Lavori straordinari di restauro, messa in sicurezza, riallestimento e miglioria degli accessi. I Musei del Bargello si preparano all’avvio di due importanti cantieri che rientrano nei Grandi progetti beni culturali (Gpbc) del Ministero della Cultura in programma al Museo di Orsanmichele e al Museo di Casa Martelli. Le gare per l’aggiudicazione dei lavori ad Orsanmichele e a Casa Martelli sono state affidate ad Invitalia.