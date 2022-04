‘Fire challenge’, in coma farmacologico 14enne aretino

Arezzo, un ragazzo di 14 anni è finito al Meyer di Firenze, trasportato d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso, dopo quello che sembrerebbe un tentativo andato a male di partecipare alla pericolosissima ‘Fire Challenge’ su TikTok. Il ragazzo ha riportato gravi ustioni e anche se non sarebbe in pericolo di vita, è attualmente in coma farmacologico.

TikTok in un comunicato asserisce riguardo alla ‘Fire challenge’: “non abbiamo riscontrato evidenza di trend in tal senso”, ma la pericolosa sfida è ben nota per i suoi disastrosi effetti sui giovani, sulla stampa statunitense sin dal 2014.

“Prima di tutto vorremo rivolgere un pensiero di vicinanza al ragazzo che si è infortunato e alla sua famiglia – comunica in una nota il social network – In TikTok la sicurezza della nostra community, in particolare degli utenti più giovani, è sempre stata la nostra priorità assoluta. Nonostante il nostro team dedicato alla asserisca sicurezza, da una prima analisi, non abbia riscontrato evidenza di trend in tal senso, continueremo a monitorare come parte del nostro continuo impegno per mantenere la nostra community al sicuro e rimuoveremmo immediatamente contenuti che violano le nostre policy”.

“Le linee guida della community stabiliscono una serie di regole e un codice di condotta – ricorda l’azienda in una nota – per garantire uno spazio sicuro e accogliente per tutti”.

La ‘Fire Challege’ consiste nell’applicare liquidi infiammabili sul proprio corpo e quindi incendiarli durante la registrazione video. Il filmato viene quindi pubblicato sui siti dei social media. Il primo video della sfida è stato caricato negli USA nel 2012, ma ha attirato l’attenzione dei media mainstream nel 2014, si spera vivamente che i nostri ragazzi stiano alla larga da questa pericolosissima follia.