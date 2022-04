Controradio News ore 7.25 - 19 aprile 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:35 Share Share Link Embed

Controradio news – Un 17enne pisano è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Pisa dopo essere rimasto folgorato per avere urtato i cavi dell’alta tensione dopo essersi arrampicato sul tetto di un vagone nel deposito ferroviario Campaldo di Pisa. L’incidente è avvenuto domenica sera e sull’episodio indaga la Polfer che ascolterà anche alcuni amici del giovane che erano con lui. Il giovane con tutta probabilità, voleva emulare quanti provano l’ebbrezza del ‘train surfing’ che consiste nel salire sul tetto di un vagone cercando di rimanere in piedi mentre il treno è in corsa.

Controradio news -Sono in corso le indagini da parte della polizia di Stato per cercare di capire se il 14enne aretino, che si sarebbe dato fuoco per una sfida sul noto social Tik Tok, sia stato indotto da qualcuno a farlo. Intanto il ragazzo, ricoverato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, è in coma farmacologico. Nella sfida nota come ‘fire challenge’che circola online almeno dal 2012 i giovani cospargono un oggetto o una parte del corpo di liquido infiammabile per poi accendere le fiamme e registrare la propria reazione al pericolo. Il 14enne ha utilizzato dei fiammiferi e una bottiglia di alcol, ma una fiammata lo ha investito ustionandogli il 50% del corpo.

Controradio news -Una donna di 28 anni è rimasta ustionata a Monteriggioni (Siena) a causa di un incidente con una boccetta di alcol. Ancora da ricostruire la dinamica. Dopo essere stata soccorsa dal 118 la donna è stata portata in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa, dove è presente anche un centro ustioni, con l’elicottero Pegaso.