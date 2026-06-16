Fine vita: presidente Cnr: “non ci sono strumenti per autosomministrazione farmaci letali”

“Allo stato attuale alla presidenza dell’ente non risultano reperibili ed esperibili strumenti in commercio per la auto-somministrazione di farmaci che siano impiegabili nella procedura di morte medicalmente assistita per persone immobilizzate o impossibilitate né risultano allo studio progetti relativi”. L’ha detto il presidente del Cnr, Andrea Lenzi nella sua audizione sul disegno di legge sul fine vita che si sta tenendo al Senato davanti alle commissioni Giustizia e Affari sociali.

Lenzi ha citato il caso di una donna toscana, chiamata sui media Libera, affetta da sclerosi multipla che, su istanza promossa nel 2024, è morta per auto-somministrazione di un farmaco letale, “usando un cosiddetto dispositivo a comando oculare su autorizzazione del tribunale di Firenze data direttamente a un dipendente del Cnr, i cui costi di produzione sono stati a carico dell’Asl toscana nordovest”. E ha aggiunto: “L’eventuale immissione in commercio di un dispositivo di questo tipo, indipendentemente dalla necessità, presupporrebbe che il Cnr fosse un ente che opera con finalità produttive ovvero di commercializzazione di prodotti e non invece come un ente che ha come funzione primaria la ricerca scientifica”.