Si avvicina il grande caldo, domani torna il codice giallo a Firenze

Dopo una pausa di qualche giorno da domani torna l’allerta per il caldo a Firenze. Per oggi è stato confermato il codice verde ma da domani, spiega Palazzo Vecchio, scatterà quello giallo e per giovedì è previsto il passaggio all’arancione.
Oggi la temperatura massima percepita sarà di 32 gradi, domani salirà a 34 e dopodomani arriverà a 36 gradi, spiega sempre il Comune sulla base del nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale (Ssr) del Lazio, che assegna un bollino indicativo del rischio.