Controradio Streaming
Mar 16 Giu 2026
Controradio Streaming
ToscanaMeteoSi avvicina il grande caldo, domani torna il codice giallo a Firenze
Meteo

Si avvicina il grande caldo, domani torna il codice giallo a Firenze

By Redazione
@Imagoeconomica

Dopo una pausa di qualche giorno da domani torna l’allerta per il caldo a Firenze. Per oggi è stato confermato il codice verde ma da domani, spiega Palazzo Vecchio, scatterà quello giallo e per giovedì è previsto il passaggio all’arancione.

Oggi la temperatura massima percepita sarà di 32 gradi, domani salirà a 34 e dopodomani arriverà a 36 gradi, spiega sempre il Comune sulla base del nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale (Ssr) del Lazio, che assegna un bollino indicativo del rischio.

Articolo precedente
Sburlati, ‘tessile-moda diventa filiera strategica per l’Ai4i’
Articolo successivo
Fine vita: presidente Cnr: “non ci sono strumenti per autosomministrazione farmaci letali”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31849Cronaca19262Politica4331Cultura & Spettacolo3863Diritti2694Sanità2568

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI