Fine vita: a giorni sentenza Consulta su donna paralizzata

La Consulta si pronuncerà a giorni in materia di fine vita. E’ attesa entro fine luglio la sentenza della Corte Costituzionale che riguarda la legittimità della norma del Codice penale che punisce l’omicidio del consenziente.

ll caso riguarda una donna toscana completamente paralizzata per sclerosi multipla che ha avuto il via libera al suicidio assistito ma non può autosomministrarsi il farmaco letale. Così ha fatto ricorso d’urgenza al tribunale di Firenze per chiedere che sia il suo medico a somministrarlo e il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per l’articolo 579 del codice penale che punisce l’omicidio del consenziente. L’8 luglio c’era stata l’udienza in Consulta.