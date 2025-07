Controlli in aziende Prato, 18 addetti irregolari, stop 4 ditte

Da giugno a oggi a Prato il Gruppo interistituzionale per la tutela della legalità nelle attività produttive, coordinato dalla Prefettura e composto da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Ispettorato del lavoro, Asl, Inps, Vigili del fuoco, Polizia municipale, Alia e Agenzia delle Dogane, ha eseguito accessi su altre 8 aziende a seguito dei quali sono stati identificati complessivamente n. 60 lavoratori, tra cui 15 presenti in Italia senza titolo di soggiorno.

I titolari delle imprese sono stati deferiti per il reato di cui all’art.22, comma 12, del Tu sull’immigrazione, per avere impiegato lavoratori irregolari sul territorio. Quattro delle attività controllate sono state sospese per l’impiego di 18 lavoratori risultati assunti senza regolare contratto.

In tutte le ditte visitate, si spiega dalla Prefettura, “sono state riscontrate violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di gestione dei rifiuti e in materia antincendio, nonché condizioni igienico sanitarie carenti”. In relazione alle violazioni rilevate sono state comminate sanzioni pecuniarie per una cifra complessiva che sfiora i 112.000 euro. Le attività sospese dall’inizio dell’anno, ricorda la Prefettura, sono 20 e la somma delle sanzioni fin qui irrogate nello stesso periodo supera il mezzo milione di euro.