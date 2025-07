Riapre sala Palazzo Vecchio che conserva affresco S. Anna

Riapre al pubblico dal 26 luglio, in occasione del festeggiamento annuale di Sant’Anna protettrice di Firenze, la sala del Museo di Palazzo Vecchio nella quale si conserva, tra le altre opere, una rara testimonianza iconografica dell’avvenimento storico dal quale discendono gli omaggi speciali che i fiorentini tributano alla Madre della Vergine. Si tratta di un affresco staccato, attribuito all’Orcagna e databile tra il 1343 e il 1349, proveniente dall’antico carcere delle Stinche: raffigura, in chiave allegorica, il tirannico signore angioino Gualtieri di Brienne, duca d’Atene, costretto a lasciare la città da una rivolta che ebbe inizio proprio nel giorno del calendario liturgico dedicato a Sant’Anna.

La celebrazione della santa ha origini antiche che affondano nella Firenze trecentesca, durante la cacciata appunto di Gualtieri di Brienne. La sollevazione popolare (1343), che costrinse il duca alla fuga da una porticina seminascosta di Palazzo Vecchio, avvenne proprio nel giorno dedicato a Sant’Anna e, secondo quanto ritenuto al tempo, per sua diretta intercessione. Questo episodio investì la figura della santa di un’importanza, oltre che religiosa, anche di alto valore civico, ponendola come protettrice della città”.

In passato, nel giorno della ricorrenza della festività di Sant’Anna, il popolo offriva ceri e denaro davanti alla sua immagine in Orsanmichele che veniva decorata con le bandiere delle Arti. Oggi la celebrazione è stata recuperata e sarà celebrata con l’apertura straordinaria della sala con l’affresco e con un corteo storico che farà tappa in piazza Signoria e sul sagrato del Duomo, prima di raggiungere Orsanmichele, concludendosi con la cerimonia della consegna del cero all’altare di Sant’Anna.

In occasione della riapertura in programma speciali visite guidate alle ore 10.30, 12.00, 15.00, 16.30 a cura di Muse: i partecipanti potranno “eccezionalmente percorrere la scala segreta voluta da Gualtieri di Brienne, visitare gli spazi del Mezzanino che ospitano oggi la donazione Loeser ed essere introdotti alla sala riaperta per l’occasione”. “Una Firenze insolita, da scoprire e vivere, una parte importante di Palazzo Vecchio che torna a far parte del percorso museale” ha detto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini.