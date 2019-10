Fiera del Lavoro in Toscana, prima edizione

🔈Firenze, presentata la prima edizione della ‘Fiera del Lavoro in Toscana’, una manifestazione dedicata alle attività produttive, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze i prossimi 5 e 6 dicembre.

Oltre cento sono le aziende che hanno confermato la loro adesione alla Fiera del Lavoro, saranno presenti società ed imprese operanti nei principali settori dell’economia, realtà aziendali tra le più dinamiche del sistema produttivo toscano, imprese anche di livello nazionale ed internazionale, le cui richieste di lavoro si attestano complessivamente, al momento, a circa 230 profili professionali diversi per oltre 650 posti di lavoro disponibili.

A questa prima edizione parteciperanno, tra le altre, aziende come A. Menarini, Aboca Spa, Celine, Conad, Ely Lilly, Ermanno Scervino, Fabio Perini Spa, Gruppo Mauden, Gruppo Marchesini, Gsk, Monster, Nomination, Nuovo Pignone International, Prada, Sammontana, Savino del Bene, Sesa Spa, Stefano Ricci Spa, Terme di Saturnia Spa ed Unicoop.

Durante i due giorni della Fiera, previa registrazione sul portale Fieratoscanalavoro.it , i candidati potranno partecipare anche a workshop e seminari tenuti da esperti di orientamento e di selezione del personale, nonché a presentazioni tenute da responsabili delle risorse umane delle aziende. Al termine della presentazione le aziende potranno incontrare i candidati interessati e raccogliere i curriculum vitae. Sarà inoltre possibile svolgere dei colloqui informativi ed orientativi con gli operatori dei Centri per l’impiego allo stand di Arti, l’Agenzia regionale per l’impiego, ma anche con i consulenti Eures per la presentazione delle opportunità per la mobilità professionale e delle offerte di lavoro in Europa.

La manifestazione, organizzata dall’Assessorato al Lavoro della Regione e dall’Agenzia regionale toscana per l’impiego, è finanziata dal Fondo sociale europeo. Si aprirà il 5 dicembre con la conferenza “Servizi per l’impiego e imprese, una nuova sfida”, che sarà introdotta dall’assessore Grieco e vedrà la partecipazione anche del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, nonché dal presidente dell’Anpal, Mimmo Parisi.

A presentare la fiera l’assessora a Lavoro, formazione ed istruzione della Regione Toscana, Cristina Grieco, sentiamola nell’intervista di Gimmy Tranquillo: