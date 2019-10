Firenze: ragazza cade in Arno, recuperata

Una ragazza, caduta nel fiume Arno, è stata recuperata dai Vigili del fuoco del Comando di Firenze. E’ successo in corrispondenza del Ponte alle Grazie. Trasportata dai sanitari del 118 in codice rosso all’ospedale di Careggi.

La ragazza 26enne è stata raggiunta inizialmente da un agente della Polaria Polizia di Stato. Alcuni testimoni l’avrebbero vista cadere nel fiume e hanno dato subito l’allarme. Sopraggiunti successivamente dai Vigili del fuoco giunti via fiume con un gommone ed è stata messa in sicurezza. Sempre via fiume, attraverso il mezzo nautico, è stato trasportato il personale medico del 118 per stabilizzarla.

Sul ponte è giunta l’autoscala e in carro SAF (speleo alpino fluviale) con il quale è stata improntata la manovra di recupero tramite barella toboga. Al momento la ragazza si trova all’ospedale di Careggi per accertamenti.