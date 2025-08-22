Ferrovie: riapre tratta tra Pistoia Montecatini

Riapre dal 15 settembre la tratta ferroviaria tra Pistoia e Montecatini Terme (Pistoia), sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio. Lo comunica Rfi.

I lavori per il raddoppio ferroviario sulla tratta Pistoia – Montecatini Terme si concluderanno domenica 7 settembre, e dal 7 al 14 settembre saranno effettuate corse di pre-esercizio.Lo comunica Rfi.

La nuova linea, lunga circa 12 km, si sviluppa in affiancamento alla linea storica, ad eccezione di un unico tratto di circa 2 km dove è stato necessario abbandonare il vecchio tracciato, per garantire maggiore velocità e minore pendenza in analogia con il resto della tratta. Lì il doppio binario corre all’interno di una nuova galleria: la galleria Serravalle, l’opera più impegnativa dell’intero progetto.

Grazie al raddoppio della linea al via anche una nuova coppia di treni veloci fra Firenze e Viareggio. Oltre il 30% dei collegamenti con il capoluogo toscano prima limitati a Pistoia, prolungheranno il servizio o lo inizieranno nella stazione di Montecatini. Saranno 15 nei giorni feriali, 12 il sabato e sette la domenica.

A questi si aggiungerà una nuova coppia di treni veloci fra Firenze e Viareggio. Questi ultimi non effettueranno fermate intermedie fra Pistoia e Lucca, garantendo tempi di viaggio di poco più di un’ora fra il capoluogo toscano e Lucca. La nuova offerta integrerà quella già consolidata sulla linea Firenze – Pistoia – Montecatini – Lucca – Viareggio, garantendo al territorio di Montecatini un potenziamento delle corse pari al 28%.