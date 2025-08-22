Alluvioni, in Gazzetta Ufficiale fondi a Comuni della Toscana

Pubblicati oggi in Gazzetta ufficiale gli stanziamenti decisi dal Consiglio dei ministri. Si tratta dei fondi destinati ai Comuni toscani colpiti da eventi alluvionali.

Riportati nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 21 agosto – pubblicata venerdì 22 agosto 2025 – gli stanziamenti del Governo per vari Comuni della Toscana i cui territori sono stati danneggiati da inondazioni e altri eventi meteorologici avversi nel 2024. Una delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2025 stabilisce “ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena. Inoltre, sempre la Gazzetta Ufficiale, riporta di un altro stanziamento, sempre con la delibera del CdM del 30 luglio, “per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalvetti e di Cecina della Provincia di Livorno”.