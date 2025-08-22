Maltempo: tromba d’aria in Versilia, alberi caduti a Grosseto

Controradio Streaming
Ieri sera in zona Fiumetto, a Marina di Pietrasanta una tromba d’aria a danneggiato alcuni stabilimenti. Maltempo anche nel grossetano dove n pino si è abbattuto su un’autovettura in sosta nella frazione di Principina a Mare per fortuna senza causare feriti

Ancora una giornata caratterizzata dal maltempo ieri in Toscana. Una tromba d’aria si è verificata ieri sera in Versilia a Marina di Pietrasanta (Lucca), nella zona di Fiumetto, causando danni ad alcuni stabilimenti balneari della zona.    I balneari colpiti si sono rimboccati le maniche per cercare di sistemare la spiaggia in modo da poter ospitare la clientela dopo il maltempo di queste ultime ore. 

Sempre per il maltempo, ancora interventi dei vigili del fuoco legati al maltempo a Grosseto che ha causato problemi legati ad alberi resi pericolanti o abbattuti, piccoli smottamenti ed allagamenti.

Nella notte, intorno alle 2:30, un pino si è abbattuto su un’autovettura in sosta nella frazione di Principina a Mare senza causare feriti, e intorno alle 5:30 una pianta di grosse dimensioni è caduta a Grosseto, in via Mercurio all’angolo con via Platino, abbattendo un palo della luce e colpendo un’autovettura di servizio dell’Acquedotto del Fiora. 

Altre tre vetture in sosta sono state solo sfiorate senza riportare, all’apparenza, danni significativi. Anche in questo caso non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione della piante e alla messa in sicurezza della sede stradale. Presenti sul posto a Grosseto anche una pattuglia della polizia stradale e personale Enel. 

