🎧 Federica Michisanti “Trioness” al Pinocchio Jazz

FEDERICA MICHISANTI contrabbasso

SIMONE MAGGIO pianoforte

SALVATORE MAJORE violoncello

Applausi per Federica Michisanti che ha trionfato nel referendum della critica 2023 indetto dalla prestigiosa rivista Musica Jazz, conquistando il primo posto in ben tre categorie relative all’Italia: miglior Musicista, miglior Disco e miglior Formazione dell’anno (il suo quartetto con Michele Rabbia e i frabncesci Sclavis, Curtois).

Per la prima volta al Pinocchio, la contrabbassista romana si esibirà con una delle sue formazioni più longeve, “Trioness”, progetto “aperto” nato nel 2011 che, accanto al pianista toscano Simone Maggio, elemento stabile del trio, ospita di volta in volta un terzo musicista diverso come in questa occasione il violoncellista Salvatore Majore. Una scelta che dà la possibilità, in base ai vari strumentisti coinvolti, di reinventare dal punto di vista timbrico e interpretativo il repertorio firmato dalla leader, intervallato da spazi di libera improvvisazione.

Federica Michisanti ha studiato presso l’Università di Musica di Roma e al St. Louis College of Music, oltre ad aver frequentato i seminari di Siena Jazz e Città di Castello. Ha inoltre studiato contrabbasso classico con il maestro Andrea Pighi. Salirà sul palco del Pinocchio di Firenze, sabato 10 febbraio 2024, alle ore 21.45 per il secondo appuntamento della XXIX edizione.