Firenze, spruzzano spray al peperoncino: studenti e prof al pronto soccorso

21 le persone portate in ospedale, tutte in codice verde, a seguito dei malesseri registrati tra alcuni studenti e insegnanti di una scuola di Firenze l’Istituto di istruzione superiore Morante – Ginori Conti, in via Chiantigiana.

In particolare in sette sono al Meyer – nessuno è grave e la situazione è in via di risoluzione secondo quanto appreso -, nove all’ospedale Santa Maria Annunziata e cinque a Santa Maria Nuova.

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti stamani poco prima delle 9.30 su richiesta del personale sanitario, per il campionamento dell’aria all’interno dei locali della scuola, in seguito al malore per difficoltà respiratoria e irritazione di alcuni studenti e di professori per probabile sostanza urticante.

Effettuata anche l’evacuazione dell’istituto secondo il piano di sicurezza interno. I Vigili del fuoco intervenuti anche con il Nucleo biologico chimico radiologico di Firenze, hanno effettuato i rilievi strumentali all’interno dei locali che hanno riportato esito negativo.

L’ipotesi è che sia stato spruzzato, all’intero dell’istituto, spray al peperoncino. I controlli dei Vigili del fuoco hanno dato esito negativo ma, si rileva, l’apertura delle finestre ha probabilemnte fatto disperdere la sostanza urticante.