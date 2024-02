🎧 Romano 4TET in concerto al Pinocchio Jazz

Il contrabbassista e compositore Ferdinando Romano presenta “Invisible Painters” (“disco italiano dell’anno” per la rivista Musica Jazz) al Pinocchio Live Jazz di Firenze sabato 3 febbraio alle 21.45. L’intervista a cura di Giustina Terenzi

Per il contrabbassista toscano Ferdinando Romano, l’anno è iniziato con ben due importanti riconoscimenti. Secondo e terzo posto nella storica classifica annuale “Top Jazz” della rivista Musica Jazz, rispettivamente nelle sezioni “musicista italiano dell’anno” e con “Invisible Painters” “disco italiano dell’anno”. Il titolo dell’album rimanda metaforicamente alla creazione artistica come processo inconscio e istintivo guidato da una mano e un pennello interiori capaci di generare forme in equilibrio tra composizione e estemporaneità. Nello specifico, il lavoro compositivo alla base di questo progetto si avvale di un’ampia tavolozza espressiva che fonde colori e riferimenti stilistici diversi: linguaggi della tradizione improvvisativa, elettronica, ambient, musica del ‘900. Ingredienti dosati con grande equilibrio e originalità anche grazie all’essenziale contributo dei solisti coinvolti, che rappresentano l’eccellenza della giovane scena jazz italiana e internazionale.

🎧 L’INTERVISTA:

FORMAZIONE:

FEDERICO CALCAGNO clarinetto, cl. basso/VALENTIN GERHARDUS piano, sintetizzatori, live sampling/ FERDINANDO ROMANO contrabbasso, synth, samples, sintetizzatori modulari/EVITA POLIDORO batteria

