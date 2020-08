Fattori: “Porteremo Eugenio Giani al ballottaggio”

🔈Firenze, Tommaso Fattori, consigliere regionale uscente di ‘Sì-Toscana a sinistra’ e candidato a presidente della Regione Toscana, presentando il manifesto elettorale di ‘Toscana a sinistra’, che riporta lo slogan ‘Un’altra scelta è possibile’, ha dichiarato che la sua formazione politica sarà quella che porterà la coalizione composta dal Pd e da altre liste, e guidata da Eugenio Giani, al ballottaggio alle prossime elezione regionali della Toscana.

“Pensiamo che i giochi sono aperti – ha aggiunto Fattori – nel momento in cui c’è metà dell’elettorato che non si sente rappresentata dai grandi blocchi esistenti, da progetti molto simili tra loro, ci rivogliamo a tutti coloro che non si sentono rappresentati da questi modelli, che si sentono esclusi. Siamo l’unico progetto di alternativa in questa regione per una svolta verde, una svolta ecologica, una svolta di giustizia sociale che chiede prima di tutto creazione di lavoro stabile dopo eterna precarietà per lunghi anni”.

Parlando poi della composizione della lista, Fattori ha evidenziato la componente femminile. “Abbiamo scelto di avere capolista donne in tutti i collegi della Toscana, quindi per noi non c’è soltanto parità di genere a parole, ma in concreto e questo è il motivo per cui collettivamente abbiamo deciso di fare questa scelta e speriamo di avere una rappresentanza femminile forte in Consiglio regionale”.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Tommaso Fattori: