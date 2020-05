Fase 2 per la Cultura: prof. Cervini “Sarà un turismo di cittadini nella loro città per ricostruire il tessuto sociale” 00:00 / 00:06:25 1X

Fulvio Cervini, storico dell’arte, docente universitario ed ex funzionario del Ministero dei Beni Culturali.

“Per anni ho lavorato in una Soprintendenza. Ci stiamo focalizzando sui musei ma il patrimonio culturale italiano è fatto da centinaia di migliaia di cose. Attenzione non tutto il patrimonio sta nei musei e loro non risolleveranno da soli le sorti del Paese”.

Intervento, durante la maratona radiofonica di Controradio “La cultura: il superfluo indispensabile ”.