“La cultura: il superfluo indispensabile ”, sabato 2 maggio maratona radiofonica

Sabato 2 maggio dalle ore 10:00 alle 12:30 si svolgerà su Controradio una maratona radiofonica sul tema della sospensione di tutte le attività culturali e di spettacolo a causa dell’emergenza sanitaria, con interviste a personaggi noti della cultura, dell’arte e dello spettacolo, ad amministratori pubblici e a liberi pensatori.

“La cultura è la somma di tutte quelle cognizioni che non rispondono a nessuno scopo pratico, ma che si debbono possedere se si vuole essere degli esseri umani e non delle macchine specializzate. La cultura è il superfluo indispensabile”. Gaetano Salvemini.

Proveremo a confrontarci su come questo momento sospeso non debba essere vissuto come una sterile attesa di una riapertura, ma utilizzato per una riflessione critica e approfondita sulle prospettive di tutti i settori della cultura.

Partendo da ciò che era e non è più, ci interrogheremo su come giungere a una riapertura pensata sulla base di nuove prospettive condivise. Siamo certi che per la ripartenza ci sarà ancora necessità della “prima linea” costituita dal sistema sanitario e scientifico, ma per ricostruire la vita sociale e culturale del nostro paese ci sarà bisogno del contributo creativo di tutti coloro che operano nel settore della cultura. E’ il “superfluo indispensabile” (cit. Gaetano Salvemini), che dovrà trovare nuove strade, nuove idee per quello che sarà un nuovo principio.

La maratona, coordinata da Raffaele Palumbo e dall’attrice Daniela Morozzi, vedrà i seguenti interventi:

Gaetano Blandini – Direttore generale della SIAE

Massimo Gramigni – PRG organizzazione concerti

Lorenzo Luzzetti – Direttore del Teatro Puccini

Sandro Veronesi – Scrittore

Monica Barni – Assessore alla Cultura e Vice-Presidente Regione Toscana

Cristina Pierattini – SLC (Lavoratori Sport e Spettacolo) – CGIL Area Vasta Toscana

Luca Zannotti – Musiche Metropolitane, portavoce del Coordinamento nazionale di

categoria agenti e agenzie concerti

Donatella Diamanti – Drammaturga e regista teatrale

Mario Lorini – Presidente nazionale esercenti cinematografici

Patrizia Coletta – Direttore Fondazione Toscana Spettacolo onlus

Dominick Luquer – Segretario generale Federazione Internazionali attori

Stefania Ippoliti – Direttrice Toscana Film Commission

Sara Nocentini – Presidente di Tempo Reale

Claudia Sereni – Assessore alla Cultura del Comune di Scandicci

Patrizia Asproni – Presidente nazionale Confcultura e direttrice del Museo Marino Marini

Fulvio Cervini – Docente Università degli Studi di Firenze

Sergio Staino – Fumettista e regista

Maurizio Frittelli – Presidente ORT

Tommaso Sacchi – Assessore alla Cultura del Comune di Firenze

Controradio trasmette su Fm 93.6 – 98.9, in DAB+, e in streaming su www.controradio.it e sull’app Controradio Firenze.