Fase 2, Firenze: + 30% utenti a mense Caritas

I pasti preparati dalle mense sono passati da 1.100 a 1.700 porzioni al giorno e ogni settimana 850 famiglie ricevono un pacco alimentare: per questo motivo la Caritas di Firenze ha lanciato la campagna di raccolta fondi ‘Emergenza cibo’.

Sul sito dell’ente, spiega una nota, e’ presente una pagina dedicata, con la possibilita’ di donare e sostenere chi in questo momento non ha la possibilita’ di provvedere ai beni di prima necessita’. ‘In questo periodo di emergenza sanitaria – spiega Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione Solidarieta’ Caritas onlus Firenze – sono stati tanti gli sforzi e le

attenzioni dei cittadini nei confronti delle fasce piu’ deboli o verso chi si e’ trovato in prima linea. In questo momento pero’, si sta concretizzando sempre piu’, quella che possiamo definire un’emergenza sociale. Sono tanti i nuovi poveri che si affacciano alle porte dei servizi offerti dalla Fondazione Solidarieta’ Caritas alla ricerca di aiuto. Per dar loro risposta

e continuare a darla anche nei prossimi mesi, abbiamo bisogno di tutti. È per questo – aggiunge – che abbiamo lanciato la campagna ‘Emergenza Cibo’, chiedendo un contributo a sostegno di chi in questo momento ha piu’ bisogno’.