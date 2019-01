Fabrizio De André night. Auditorium Flog Firenze con Via Del Campo in concerto

Fabrizio De André Night – 20 anni dopo con Via del Campo Tribute. A seguire Hugolini dj set. Venerdì 11 gennaio a partire dalle 22 circa alla Flog di Firenze

11 gennaio 1999 – 11 gennaio 2019,20 anni esatti dalla scomparsa di Fabrizio De André.

Per l’occasione i Via Del Campo eseguiranno l’intera scaletta (coi relativi arrangiamenti) del tour che Faber intraprese 40 anni fa insieme alla PFM e che ha segnato un apice e un punto di svolta epocale del fare musica in Italia; oltre a tutti i classici proposti da sempre nei loro live. Sarà sul palco come settimo elemento della band la funambolica violinista Serena Moroni.

Nella band Via Del Campo suoneranno:

Riccardo MORI voce solista e chitarre

Davide CAMMELLI chitarra elettrica-acustica e cori

Salvatore SCIARRETTA sax soprano, percussioni e cori

Serena MORONI violino

Vincenzo IACOBELLI synth e tastiere

Gabriele VINCI basso

Francesco SAPORA batteria

Provenienti da esperienze diverse e con diverso background musicale, i componenti di VIA DEL CAMPO riassumono l’eterogeneità necessaria per interpretare le molteplici sonorità e le differenti atmosfere contenute nelle canzoni della scaletta, ognuno mettendo un pizzico della propria personalità nell’eseguire i brani, sempre attenti però a mantenere intatto lo stile e il sapore originali.

INFO

Apertura h.21,15 – inizio concerto h.22,15 – segue Dj set

Ingresso 10€ (7€ + dp in prevendita)

Sabato 12 gennaio un tributo tutto al femminile ai Deep Purple con Strange kind of woman in concerto. L’unico tributo ai Deep Purple tutto al femminile, con l’obiettivo di ricreare fedelmente la magia dei live della band britannica ogni sera! Una band formata da musiciste professioniste di livello internazionale, con una cura maniacale per i particolari e per le sonorità Rock. Ingresso € 8/5 rid