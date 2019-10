Fabiani (PD): “Candidato unitario anche con M5S? Perché no…” 00:00 / 00:05:57 1X

Intervista con Valerio Fabiani, leader degli ‘zingarettiani’ in Toscana, neocomponente della segreteria regionale ‘unitaria’. La Leopolda? “

“Io ho avuto ed ho ancora il massimo rispetto per chi ha deciso di promuovere l’ennesima scissione per dare vita, stavolta, a #ItaliaIva, pur giudicando questa scelta un grave errore politico.Ma con forza chiedo e pretendo rispetto per il #PD, per la comunità della quale si faceva parte fino a pochi giorni fa, e alla quale la stragrande maggioranza di coloro che oggi sono esponenti e dirigenti di Italia Viva devono tutto.” dice Fabiani su FB.

“Sono fiducioso in un percorso che riesca ad evitare strappi e trovi un candidato unitario verso le regionali. l’obiettivo non è evitare le primarie ma evitare di consegnare la regione a Salvini”