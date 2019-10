Friedman: “Quota 100? Una Follia. Renzi ha ragione” 00:00 / 00:09:07 1X

Intervista con il giornalista e scrittore Alan Friedman che domani sarà alla Feltrinelli Red di Firenze per presentare il suo ultimo libro “Questa non è l’Italia”. E sulla nuova creatura di Renzi: Italia Viva può arrivare al 10%

Che cosa è successo al Paese? Come siamo arrivati a questo punto? Quant’è malata la nostra economia? Qual è la ricetta giusta per creare crescita e lavoro? E chi sarà, alla fine dei giochi, a scegliere il successore del Presidente Mattarella?

Nel suo nuovo libro Questa non è l’Italia Alan Friedman ci regala una bussola per navigare nel caotico mare dell’attuale situazione politica ed economica.

Questa non è l’Italia rivela le storie segrete e le verità dietro alle turbolenze del passato governo; affronta di petto le spinose tematiche dell’euro, del debito pubblico e dei conti italiani; spiega con numeri e cifre dell’impatto sull’economia dell’instabilità politica

nazionale; dipinge un quadro ricco di dettagli su personalità come quelle di Mario Draghi, Jean-Claude Trichet, Paolo Savona e Steve Bannon.

Questa non è l’Italia è il ritratto di un Paese che si ritrova alle prese con sé stesso; un richiamo alla coscienza collettiva; un grido a favore di un risveglio nazionale.

ALAN FRIEDMAN È un giornalista esperto di economia e politica, conduttore televisivo e scrittore statunitense. All’inizio della carriera fu un giovanissimo collaboratore dell’amministrazione del presidente Jimmy Carter, poi è stato per lunghi anni corrispondente del «Financial Times», in seguito inviato dell’«International

Herald Tribune» e editorialista del «Wall Street Journal». Tra i suoi libri: Tutto in famiglia, La madre di tutti gli affari, Il bivio, Ammazziamo il Gattopardo (Premio Cesare Pavese),

My Way. Berlusconi si racconta a Friedman da cui ha realizzato il documentario distribuito da Netflix in tutto il mondo. Già editorialista per «Panorama» e «Il Corriere della Sera», attualmente collabora con «La Stampa». Con la Newton Compton ha pubblicato Questa non è l’America, per settimane in vetta alle classifiche dei libri più venduti e vincitore del Premio Roma per la Saggistica 2017, e Dieci

cose da sapere sull’economia italiana, il libro di saggistica più venduto del 2018. Per saperne di più: www.alanfriedman.it