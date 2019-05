Fabbrica Europa XXVI edizione: appuntamenti di sabato 4 maggio

Dopo l’opening alla Stazione Leopolda, la XXVI edizione di Fabbrica Europa prosegue coinvolgendo vari spazi di Firenze. Un Festival diffuso sulla città che – attraverso danza, musica, teatro, performance, incontri, workshop, talk – esprime la creatività e i segni artistici di una contemporaneità multiforme e interculturale.

Sabato 4 maggio al PARC Performing Arts Research Centre nel Parco delle Cascine, Muta Imago presenta l’installazione audio Antologia di S. nell’ambito del progetto Little Fun Palace di OHT; Paolo Benvegnù e Nicholas Ciuferri sono protagonisti del reading I racconti delle nebbie, cui segue un talk di approfondimento con Ciuferri; Intervista tra parole e musica con Motta, in programma all’esterno del PARC, date le previste condizioni meteo è stato spostato al Teatro Puccini. Al Teatro della Pergola/Saloncino gli armeni NCA Small Theatre con Giardino Chiuso e Versiliadanza presentano Macchine.

SABATO 4 MAGGIO > PARC, TEATRO DELLA PERGOLA e TEATRO PUCCINI

ore 17-22.30 – PARC

MUTA IMAGO Antologia di S. | installazione audio

ore 18.00 – PARC

PAOLO BENVEGNÙ e NICHOLAS CIUFERRI I racconti delle nebbie | reading

ore 19.00 – PARC

LITTLE FUN PALACE talk con NICHOLAS CIUFERRI

ore 19.00 – Teatro della Pergola / Saloncino

NCA SMALL THEATRE / GIARDINO CHIUSO / VERSILIADANZA Macchine

ore 21.30 – Teatro Puccini

MOTTA Intervista tra parole e musica

Francesco Motta è cantante, polistrumentista e autore di testi. Nasce artisticamente nel 2006, con i Criminal Jokers, band pisana con cui incide due dischi, “This was supposed to be the future” (2009) e “Bestie” (2012). In questo periodo compie anche altre importanti esperienze musicali: mette a frutto la propria versatilità collaborando con Nada (con cui suona basso, tastiere chitarra e cori), Pan Del Diavolo (batteria), Zen Circus (tecnico del suono per il tour di “Andate tutti affanculo”) e Giovanni Truppi (chitarra e tastiera).

Nel 2013 studia Composizione per film presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma sotto la direzione artistica di Ludovic Bource (premio Oscar nel 2012 per la colonna sonora di The Artist) e compone le colonne sonore di “Pororoca” (2013) di Martina Di Tommaso, “Dollhouse” (2014, Canada) di Edward Balli, “THE Tell Tale Heart” (2014, Inghilterra) di Andy Kelleher e del documentario di Simone Manetti “Good bye darlin I’m off to fight”, in uscita nel 2016.

Il 18 marzo 2016 esce “La Fine Fei Vent’anni”, il suo primo disco solista, di cui compone testi, musiche e arrangiamenti. Alcuni dei brani sono scritti a quattro mani con Riccardo Sinigallia, produttore artistico dell’album. L’album incontra fin da subito un enorme consenso da parte della critica e del pubblico.

I primi due singoli estratti vengono suonati da oltre cento radio sul territorio nazionale.

Ad aprile 2016 inizia il tour di presentazione nazionale del disco: cresce e si consolida il suo pubblico, portandolo a suonare, come headliner, in alcuni tra i principali festival italiani e a collezionare in pochi mesi oltre 50 live. Tra i festival a cui Motta ha preso parte nel tour estivo, il MIAMI, il Siren Fest di Vasto, lo Sherwood Festival, l’Indigeno Festival, Il TOdays festival di Torino e Villa Ada – Roma incontra il Mondo.

A settembre 2016 ritira il premio del MEI PIMI Speciale 2016, come artista indipendente italiano ritenuto nel complesso più rilevante per l’attività svolta nella stagione discografica 2015/2016.

Motta si aggiudica la Targa Tenco 2016, per la miglior “Opera Prima”.

Il 6 aprile del 2018 pubblica il secondo disco “Vivere o Morire”, entrato direttamente al quinto posto della classifica dei dischi e al primo dei vinili più venduti in Italia. L’uscita del disco è stata anticipata dal lancio del primo singolo “La nostra ultima canzone” che si è posizionato subito al primo posto della Viral 50 Italia di Spotify. Motta vince la Targa Tenco 2018 con “Vivere o Morire” nella categoria Disco in assoluto. Per la prima volta, nella storia della manifestazione, un artista riceve due targhe per i primi due album.

Motta insieme a Nada vince a Sanremo la serata dei duetti con una magnifica esibizione del brano “Dov’è l’Italia”

INGRESSO GRATUITO

