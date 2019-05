Amministrative, presentata lista +Europa, Bonino: “Scommettiamo su liste intergenerazionali”

Presentate, oggi a Firenze, da Emma Bonino, le liste di +Europa Italia in Comune alle europee nel collegio del centro Italia, e per le amministrative nel capoluogo toscano a sostegno del sindaco uscente Dario Nardella.

“Siamo riusciti a fare delle liste intergenerazionali che al loro interno vedono dei giovanissimi e anche dei ‘diversamente giovani’ come lo sono io. Credo che sia un mix importante che unisce competenze, energie e valori”, ha detto Emma Bonino

“Quest’anno viviamo il 40mo anniversario dalle prime elezioni per il Parlamento europeo. Il mio sogno sarebbe votare non solo per il Parlamento europeo ma anche per un presidente dell’Europa. Il voto diretto per quello che sarà l’istituzione di governo”. ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, e presidente dell’Aiccre, Eugenio Giani intervenendo a Firenze all’iniziativa di Emma Bonino. L’appuntamento, intitolato ‘Toscana Europa e Regioni’, è organizzato dall’Aiccre, l’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni dell’Europa.

“Pensare che oggi gli equilibri sono tra la Cina, l’Usa e la Russia mentre noi ci rapportiamo con l”Italietta’. Chiunque si rende conto che quello di integrazione europeo è un processo naturale e solo da impostare oggi soprattutto sul piano istituzionale, per dare ai cittadini una capacità di rappresentanza

Presenti oggi insieme ai vari candidati anche il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova, il sindaco di Firenze Nardella, e sindaco di Cerveteri e coordinatore nazionale di Italia in Comune Alessio Pascucci. La lista per le europee nel centro Italia vede come capolista la stessa Emma Bonino, con in seconda posizione Marco Taradash e in terza Costanza Hermanin, per un totale di 15 candidati. La lista per le amministrative a Firenze vede come capolista Francesca Mercanti.