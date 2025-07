Evade dagli arresti domiciliari e fa rapina per 36mila euro a Vinci, arrestato

Ha rapinato un negozio Compro Oro a Sovigliana di Vinci (Firenze) portando via circa 36.000 euro. Dopo una settimana di indagini, la polizia ha individuato un 50enne nato a Lucca che era ai domiciliari per altro motivo e lo ha fermato.

E’ evaso dagli arresti domiciliari e ha rapinato un negozio Compro Oro a Sovigliana di Vinci (Firenze) portando via circa 36.000 euro. Dopo una settimana di indagini, la polizia ha individuato un 50enne nato a Lucca che era ai domiciliari per altro motivo e lo ha fermato.

L’uomo, intorno alle ore 16 del 17 luglio scorso, con addosso un cappellino da baseball, si è appostato fuori dal negozio per attendere l’apertura del negozio. All’arrivo della commessa, l’ha minacciata con un coltello costringendola con la forza ad aprire la cassaforte. Il 50enne si è fatto mettere denaro contante e oro in un sacchetto dell’immondizia, poi è fuggito via a bordo di un monopattino. Adesso è nel carcere di Sollicciano a Firenze.