A Pisa rimosso un tumore al pancreas giudicato inoperabile

Un paziente di 74 anni affetto da un tumore della testa del pancreas, dichiarato inoperabile due anni fa in un centro fuori dalla Toscana a causa della cirrosi epatica – e da allora sottoposto solo a cure finalizzate a contenere la malattia -, è stato operato con successo nei giorni scorsi a Pisa con asportazione radicale della neoplasia. Ora il paziente può affrontare il percorso di cura con una prospettiva completamente diversa. La vicenda viene resa nota dall’Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup) che sottolinea come la storia clinica abbia preso una piega differente rispetto alla prima indicazione. Quando il paziente si è rivolto all’ospedale di Livorno (Asl Toscana Nord ovest) per un’altra problematica, è partita la richiesta di una nuova valutazione chirurgica. Valutazione che ha deciso di effettuare stavolta a Pisa, all’Aoup, nella Sezione dipartimentale di Chirurgia generale diretta da Luca Morelli, che ha ritenuto, spiega l’Aoup in una nota, “ancora potenzialmente operabile il suo caso studiandolo accuratamente e discutendone in sede di Gom, Gruppo oncologico multidisciplinare con gli specialisti di epatologia, oncologia e radiologia per un parere collegiale, i quali hanno condiviso l’analisi del chirurgo”. L’intervento è stato eseguito da Morelli stesso e dalla sua èquipe, con il supporto dell’Unità operativa di Anestesia e rianimazione trapianti. E il tumore è stato rimosso radicalmente con un decorso post-operatorio regolare, afferma l’Aoup – Oggi il paziente può affrontare il suo percorso di cura con una possibilità di guarigione”.