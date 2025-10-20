Firenze, evacuato l’istituto comprensivo Pieraccini per verifica odore di gas

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti intorno alle 13.40 nel comune di Firenze, in Via Spartaco Lavagnini, presso l’Istituto Comprensivo Pieraccini, per la verifica di odore di gas.

È stato attivato il piano di emergenza dell’edificio scolastico effettuando l’evacuazione di 50 bambini della materna, 245 bambini della primaria e circa 400 ragazzi delle medie, questi ultimi sono stati mandati a casa per la fine dell’attività giornaliera.

Sul posto inviato anche il nucleo NBCR per assistenza.

Notizia in aggiornamento…