Rieti: Polizia indaga su una decina di sospetti per morte autista Pistoia Basket

Alcuni elementi, forse decisivi per la ricostruzione di quanto è accaduto ieri sera tra i tifosi del Pistoia Basket e quelli di Rieti sarebbero emersi da alcune chat WhatsApp in cui si farebbe riferimento a una missione punitiva. Tra i sospetti ti ci sarebbero elementi anche legati a movimenti di estrema destra

La Polizia, secondo quanto apprende l’ANSA, sta stringendo il cerchio attorno ad una decina di tifosi della Sebastiani Rieti sospettati di aver partecipato all’assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket in cui è stato ucciso l’autista colpito da una pietra. Potrebbero dunque arrivare in giornata novità nelle indagini sull’agguato al pullman avvenuto nella serata di ieri sulla superstrada tra Rieti e Terni.

Alcuni elementi, forse decisivi per la ricostruzione di quanto è accaduto ieri sera sarebbero emersi da alcune chat WhatsApp in cui si farebbe riferimento a una missione punitiva contro i tifosi di Pistoia pianifica da almeno tre tifosi della Sebastiani basket Rieti, ora sospettativi di aver partecipato all’azione. Le loro posizioni sarebbero ora al vaglio del pm Lorenzo Francia e degli investigatori di Squadra mobile e Digos di Rieti. Tra questi ci sarebbero elementi anche legati a movimenti di estrema destra

Si tratta di tifosi della ‘Curva Terminillo’, secondo quanto apprende l’ANSA, già noti alle forze dell’ordine perché in passato segnalati durante incontri di basket al PalaSojourner in cui si erano verificati momenti di tensioni con altre tifoserie ospiti