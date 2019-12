Europa: “sarà legislatura cruciale: o ora o mai più”

Si apre lo scontro sul bilancio UE:Il governo finlandese chiede un bilancio pluriennale pari all’1,07% del del Pil dell’Ue a 27, a fronte dell’1,3% chiesto dall’Eurocamera. Che Europa ci attende? ASCOLTA L’INTERVISTA CON L’EUROPARLAMENTARE NICOLA DANTI (IV)

“La posizione” presa dal presidente del Parlamento Ue David Sassoli contro la proposta della presidenza di turno finlandese sul bilancio pluriennale “è forte e interessante”. Così il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, parlando con i giornalisti a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni (CdR).

Il presidente dell’Europarlamento, ha sottolineato Rossi, “ha detto esplicitamente che se non c’è una revisione di tutto questo il Parlamento Ue non voterà e si impegnerà a combattere questa riduzione dei fondi, in un momento in cui si vorrebbe che l’Europa facesse di più”.

SUL FUTURO DELL’UE ABBIAMO INTERVISTATO L’EUROPARLAMENTARE DI ITALIA VIVA, NICOLA DANTI