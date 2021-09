Esplosione e crollo casa, trovato morto un anziano

By

Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, i vigili del fuoco del comando di Massa Carrara sono intervenuti a Filattiera, in Via Casello, per il crollo di un fabbricato di due piani a seguito di una esplosione, hanno ritrovato il corpo senza vita di un uomo nato nel 1933, mentre continuano le ricerche per scongiurare la presenza di altre persone.

Sul posto era presente anche personale Usar da Pisa e del nucleo cinofili da Livorno con il compito di verificare l’eventuale presenza di persone sotto le macerie della casa crollata per l’esplosione e le ricerche erano state condotte anche con l’impiego dei cani del nucleo cinofili dei vigili del fuoco.

Da quanto si era appreso dai soccorritori l’abitazione, una casa colonica in una zona di campagna, risultava essere abitata da un anziano, e per ore si era sperato che non fosse finito sotto le macerie, poi purtroppo intorno alle 18:00, arrivava un breve comunicato dei Vigili del Fuoco che annunciava il ritrovamento del corpo senza vita.

Nello stesso comunicato i vigili del fuoco spiegavano inoltre che: “Continuano le ricerche per scongiurare la presenza di altre persone. momento escluso che nella casa crollata ci potessero essere eventualmente altre persone”.

Sul posto anche un’auto medica di Pontremoli e un’ambulanza della Misericordia di Pontremoli inviate dal 118.