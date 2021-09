Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 3 settembre 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS- Ha poco senso ragionare in termini di investimenti sul sito, che ci sono stati per anni, perché parliamo di strumenti per gestirne la chiusura”: lo dichiara Andrea Ghezzi, Amministratore delegato di GKN la società italiana del fondo inglese Melrose, proprietaria dello stabilimento di Campi Bisenzio, in un’intervista al corriere della Sera. “La nostra proposta- ha aggiunto Ghezzi che ha ribadito l’ineluttabilità della chiusura della fabbrica- prevede 12 mesi di cassa integrazione per cessazione attività, percorsi di ricollocazione gestiti da operatori privati in tandem con il pubblico per massimizzare le opportunità occupazionali, la nomina di un advisor per la riconversione industriale, con l’obiettivo di provare a rioccupare la totalità del personale”

CONTRORADIO INFONEWS- I vigili del fuoco hanno concluso nella serata di ieri le attività di ricerca tra le macerie della casa crollata questa mattina a Filattiera (Massa Carrara) in seguito a un’esplosione. Il bilancio è di una vittima, un uomo di 88 anni, Nello Balestracci, ex ferroviere, la cui salma è stata recuperata nel pomeriggio tra le macerie.

CONTRORADIO INFONEWS- “Non siamo contrari all’obbligo di vaccino ma è una decisione che può prendere solo il governo e il parlamento”: lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, partecipando alla festa della Fiom-Cgil Firenze. “Dobbiamo essere consapevoli che non siamo ancora fuori dalla pandemia” ha detto Landini che ha rimarcato “la responsabilità” del sindacato e sottolineato che “di per sé pensare di usare il green pass come grimaldello perché tutti si vaccinino non è corretto” “Bisogna assumersi la responsabilità di fare la legge” ha concluso il segretario della CGIL

CONTRORADIO INFONEWS- “Sollicciano ha bisogno di essere ricostruito per renderlo più funzionale e per garantire dignitose condizioni di vita ai detenuti e di lavoro a tutti coloro che vi operano” lo ha affermato l’assessore al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro, commentando la notizia della morte di un detenuto di 43 anni nel carcere di Sollicciano. Funaro, esprimendo vicinanza alla famiglia del 43enne, alla direttrice del carcere e al personale, ha poi aggiunto che la “reclusione va intesa non come punizione, ma come rieducazione e il carcere deve essere un luogo di rinascita”

CONTRORADIO INFONEWS- “Chi sa parli” è l’appello di Emma Marrazzo, madre di Luana D’Orazio, morta a 22 anni lo scorso 3 maggio dopo un incidente sul lavoro a Montemurlo. “I colleghi di Luana, se sanno qualcosa, ora devono dire come stanno le cose” ha aggiunto la donna, sottolinenando che la morte della figlia è stata una “tragedia che poteva essere evitata”