Le novità musicali di settembre

Una selezione di novità musicali di settembre a cura della redazione musicale di Controradio. Tra queste a cover di Angel Olsen del classico ‘Eyes Without a Face’, il primo singolo del super gruppo dei Big Red Machine e il primo estratto dal cofanetto di raities di Nick Cave e i suoi Bad Seeds

Tra le novità discografiche proposte questa settimana dalla redazione musicale di Controradio consigliamo la talentuosa cantautrice statunitense Angel Olsen, che torna con ‘Isles’, un ep composto da cinque classici degli anni ’80. In onda ascolterete il classico di Billy Idol ‘Eyes Without a Face’. Oltre a questo brano nell’ep sono presenti ‘Gloria’, ‘Safety Dance’, le reinterpretazioni di ‘If You Leave’ degli OMD e ‘Forever Young’ degli Alphaville. Ascolta ‘Eyes Without a Face’.



I Big Red Machine sono un super gruppo composto da Justin Vernon dei Bon Iver e Aaron Dessner dei The National. Hanno pubblicato il nuovo album ‘How Long Do You Think It’s Gonna Last?’ il 27 Agosto. Al disco hanno presto parte Taylor Swift, Sharon Van Etten, Anais Mitchell dei Bonny Light Horseman, i Fleet Foxes e molti altri artisti.

Questa settimana su Controradio il primo singolo ‘Latter Days’ feat. Anaïs Mitchel.

Infine segnaliamo Nick Cave & the Bad Seeds con il primo estratto ‘Vortex’ da ‘B-Sides & Rarities Part II’. Il cofanetto sarà disponibile dal mese di ottobre, 27 brani, tra rarità e inediti del periodo fra il 2006 e il 2020. Qui la prima anticipazione con “Vortex”, canzone scritta registrata nel 2006 da Nick Cave assieme a Warren Ellis e Jim Sclavunos.