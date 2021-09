Dante: Consiglio regionale dedica 100 giorni di eventi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:15 Share Share Link Embed

E’ stato presentato il ricco cartellone per i settecento anni dalla morte. Sarà un viaggio che toccherà tutta la Toscana. Il presidente Antonio Mazzeo: “Celebriamo il Dante Toscano”

Dante in Toscana è ovunque: strade, borghi e città sono innegabilmente strette a doppio filo alle Cantiche della Commedia. Il seguito popolare è diffuso e resiste.Tanto che non è difficile imbattersi in persone comuni che declamano le sue terzine .

A questo Dante ‘diffuso’, geograficamente, culturalmente, socialmente etc, il Consiglio regionale della Toscana dedica una 100giorni di eventi nel corso dei quali Dante sarà un divo, un attento ambientalista, un compagno di giochi per i più piccoli, un compositore di musica contemporanea. E un avatar capace di tradurre la geometria dei volti in terzine.

Il ricco calendario di iniziative è stato presentato dal presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo: “Quelle che presentiamo oggi sono le iniziative che danno attuazione alla legge speciale approvata dall’Assemblea nello scorso maggio per celebrare i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri. È un programma ricco che prevede100 giorni di iniziative da domani fino alla fine di novembre. Toccherà tutte le Province della nostra regione e coinvolgerà toscani di ogni età”.

“Vogliamo celebrare il Dante Toscano – ha spiegato Mazzeo – perché nel suo cammino non c’è luogo della nostra regione che non abbia toccato in particolare negli anni dell’esilio dalla sua amata Firenze. E anche laddove non è potuto andare ci è riuscita la sua poesia e i suoi versi. Oltre a Firenze, saremo ad Arezzo, Pisa, Montecatini Terme, Lucca, Massa, Gavorrano, Castagneto Carducci, Monteroni d’Arbia, Poppi, Cantagallo, Grosseto. Città e borghi di questa nostra meravigliosa terra. Vogliamo celebrare Dante uomo e artista capace di attraversare i secoli e di suscitare sempre un’attenzione, di appassionare anche chi non sapeva né leggere né scrivere.

Un Dante che sta tra la tradizione e l’innovazione, che recupera la grandezza del passato, ma guarda al presente e immagina il futuro. Per questo abbiamo coinvolto accanto alle amministrazioni comunali, Università, scuole, istituzioni culturali, associazioni. Un Dante dunque ancora capace di parlare i linguaggi del nostro tempo, da quello più innovativo della tecnologia a quelli più tradizionali della musica e del canto. Sarà una 100 giorni in cui il nome di Dante, se possibile, risulterà ancora più prossimo alla vita dei Toscani”.

La presidente della commissione Cultura, Cristina Giachi, sottolinea invece il coinvolgimento nelle iniziative dei più piccoli: “Sono orgogliosa di questo programma di celebrazioni dantesche del Consiglio regionale. L’obiettivo di rivolgersi alla popolazione più giovane, ai bambini, di coinvolgere artisti e progetti innovativi mi sembra ampiamente raggiunto. Ci aspetta una fine d’anno davvero degna della ricorrenza che vogliamo celebrale”.

Tra gli eventi che meritano attenzione particolare ‘Dante in Piazza!’, un progetto di teatro di strada che coinvolgerà 100 alunni delle scuole primarie di cinque Comuni della Toscana. L’idea è quella di rendere i ragazzi protagonisti di una performance, con gli operatori della Compagnia Venti Lucenti, in cui verranno raccontati i tratti salienti della vita e dell’opera di Dante. Il progetto si concluderà con la sfilata dei bambini in costume dantesco nelle vie del centro storico delle cinque città individuate e la visione partecipata alla rappresentazione teatrale dello spettacolo ‘Dante Lirico Game’ realizzato da Venti Lucenti in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino. Il progetto intende inoltre coinvolgere gli alunni in attività trasversali per favorire le competenze comunicative psicomotorie e interpretative, le capacità di lavoro in gruppo, l’integrazione di ragazzi svantaggiati o che appaiono in difficoltà nel corso dell’attività scolastica.

Nella seconda metà di novembre a Grosseto e Pisa è in programma anche uno spettacolo di Simone Cristicchi “Paradiso, dalle tenebre alla luce”.

Il cartellone delle iniziative per il mese di settembre

Presentazione e inaugurazione di DIVINA! Avatar di Dante

L’iniziativa si svilupperà in cinque città. È promossa in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa, con cui il Consiglio regionale ha sottoscritto un accordo di collaborazione, con la partecipazione dei Comuni di Arezzo, Lucca, Massa e con le Terme di Montecatini.

Le date e i luoghi in cui sarà allestita l’installazione:

venerdì 3 settembre, Arezzo ore 15, Palazzo dei Priori

sabato 11 settembre, Pisa ore 17, Aula Magna Nuova, Palazzo della Sapienza

sabato 18 settembre, Montecatini Terme ore 10:30, Sala Storica Terme Excelsior

sabato 25 settembre, Lucca ore 12, Casa del Boia, Fondazione Cassa di Risparmio

sabato 2 ottobre, Massa ore 11, Castello Malaspina

Dante e la musica attuale. La simbologia dantesca nella musica di autore. Cantautori nell’ ottica dantesca: universi poetici a confronto

mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, ore 18-20.30, Biblioteca delle Oblate di Firenze

L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Campus della Musica di Firenze, con la partecipazione di vari studiosi, artisti, musicisti, cantanti, cantautori (Roberto Vecchioni, Niccolò Fabi, Eugenio Finardi, Dente, Erica Mou, Dolcenera, Frankie hi-nrg, Vittorio Cielo, giornalista e autore teatrale livornese e Anita Norcini Tosi, cattedratica dell’Università di Firenze, nota specialista di Dante per citarne alcuni) e con la presenza gratuita del pubblico e di giovani musicisti e artisti del nostro territorio per cercare l’impronta di Dante, della sua visione, della sua simbologia, dei suoi argomenti, del suo senso etico e morale, della sua prospettiva sull’uomo, sull’amore, sulla trascendenza, del suo carattere innovativo e della sua eredità poetica e artistica, nella musica contemporanea. Il progetto, selezionato dal Comune di Firenze e inserito nell’ambito dell’Estate Fiorentina, ha ottenuto una compartecipazione economica del Comune di Firenze e del Consiglio regionale.

Seduta Solenne del Consiglio regionale

giovedì 10 settembre, ore 10 Teatro della Pergola

Intervengono il Prof. Alberto Casadei ed il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt

A seguire alle 12.30 al Centro Expo Ciampi inaugurazione della mostra “Dante Pop” di Sandra Rigalli a cura di Alice Trafori

Il Centro Expo Ciampi ospiterà altre due mostre di rilievo:

dal 5 al 22 ottobre: SCART mostra Dante 2021, organizzata da HerAmbiente

dal 27 ottobre al 19 novembre: “DANTE 699” mostra di quadri sull’Inferno dantesco promossa dal Garante dei detenuti Giuseppe Fanfani

Lectura Dantis, Pisa – Piazza dei Cavalieri

sabato 11 settembre ore 18.30 Lettura dell’attore Maurizio Lombardi del XXXIII Canti dell’Inferno con la regia e la conduzione dell’attore pugliese, pisano d’adozione, Renato Raimo.