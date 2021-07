Celebrazioni dantesche, un mosaico di eventi in Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Celebrazioni dantesche, la Toscana con Dante che diventa compagno di viaggio, ispiratore di emozioni, di pensieri, di idee, di gioia. Dal Falterona al mare, dalle Apuane alla Maremma, nell’anno dedicato alla celebrazione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta la Regione ha fatto sì che i versi della Divina Commedia raggiungessero e unissero tutti.

Lo ha fatto grazie a molti e grandi progetti che ha finanziato e sostenuto e che ci restituiscono una fotografia della “Toscana delle celebrazioni dantesche” costellata di iniziative rivolte ad un pubblico di tutte le età che coinvolgono la cittadinanza e i visitatori in molti modi.

Due i filoni di intervento: i progetti di interesse regionale (vd materiali allegati) che la Regione finanzia con 117.500 euro. E il bando “Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri” rivolto ai Comuni della Toscana finanziato con 280.000 euro al quale sono pervenute oltre 190 domande (si prevedeva un contributo regionale pari al 100% del costo complessivo del progetto, non superiore a euro 1.500).

“Sono centonovanta i Comuni toscani su 273 che hanno presentato un progetto sulla Divina Commedia – ha detto il presidente Eugenio Giani – Quindi due terzi dei Comuni sono pronti con la loro iniziativa dedicata a Dante, uno straordinario risultato che testimonia il grande valore identitario rappresentato da Dante. La Regione finanzia ciascun progetto con un contributo minimo ma dal significato simbolico. A questi si aggiungono le iniziative dei Comuni, quelle che richiedono un intervento più forte, ma nel complesso avremo un calendario di progetti che come effetto ha quello di far sì che non passi un giorno che in Toscana non ci sia una iniziativa dedicato a Dante. Concludo dicendo che dopo il magnifico monologo di Simone Ctisticchi sul Purgatorio al quale ho assistito sabato scorso a san Miniato, in anteprima annuncio che farò di tutto per portare Cristicchi a Firenze in Piazza Santa Croce a Firenze a settembre”.

“Bellissimo cartellone quello realizzato su Dante o Tosco, un progetto corale – ha dichiarato la consigliera Cristina Giachi, presidente della Commissione cultura (Audio)- , che fa sì che questo non sia solo un momento paludato di festeggiamento o celebrativo di stampo solo culturale, ma è la cultura che diventa identità viva per il popolo dei toscani e delle toscane. Siamo pertanto soddisfatti. Sarà un anno eccezionale, e nelle difficoltà che dobbiamo affrontare non era affatto scontato né riuscire a comporre questa offerta né ricevere questo tipo di contributi per cui siamo grati a tutti coloro che hanno reso straordinario questo programma”.

“Le celebrazioni dantesche – ha quindi detto Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana – hanno scatenato una partecipazione corale dei territori che si sono adoperati per organizzare eventi, mostre, concerti in onore del poeta più conosciuto e rappresentativo della cultura italiana nel mondo. Noi come FST stiamo raccogliendo in tempo reale le proposte che ci arrivano sia da enti pubblici sia da privati e ne diamo voce attraverso il sito regionale del turismo Visittuscany.com ma soprattuto grazie al sito creato ad hoc – Danteotosco700.it – che sta registrando performance di assoluto rilievo. Siamo convinti che il ricco cartellone di eventi danteschi così rilanciato possa senz’altro fare da volano per la promozione della Toscana della cultura e del turismo”.

“La Toscana – ha aggiunto Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica – , attraverso la proposta dei territori, si promuove a livello nazionale ed internazionale con un’offerta dedicata alle celebrazioni dantesche che pone al centro il patrimonio culturale, storico e paesaggistico, ha sottolineato Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione Turistica. Iniziative, eventi che spingono la destinazione turistica, insieme al sito Le Vie di Dante, che ha visto un forte incremento delle visualizzazioni, intercettando una domanda sempre più orientata al valore e alla dimensione esperienziale e questo grazie alla straordinaria accoglienza dei luoghi con la loro proposta in sinergia con la Regione”.

I progetti presentati dai Comuni della Toscana

In programmazione dalla primavera a fine 2021, le iniziative presentate dai Comuni restituiscono un’immagine articolata, varia della Toscana che celebra Dante.

Tra i tanti, l’iniziativa di Casciana Terme “Luoghi della memoria e lettura dantesca nel 700° anniversario della morte di Dante” che propone un’attività laboratoriale per formare “attori amatoriali” locali che leggeranno i testi di Dante, esattamente del canto V Purgatorio Buonconte da Montefeltro. Sarà allestito inoltre un vero e proprio spettacolo teatrale, installazioni all’interno della torre medievale con diffusione in streaming degli eventi, attività educative con le scuole e l’Associazione Eta’ Libera del territorio.

Oppure le attività che coinvolgono i bambini organizzate dal Comune di Fiesole che ha presentato il progetto “E a quel colle sotto ‘l qual tu nascesti parve l’amaro”. Fiesole narrata da Dante”: tra settembre ed ottobre si susseguiranno incontri di lettura e commento della Divina Commedia, che saranno a cura del docente di filologia dantesca Domenico De Martino. I Musei di Fiesole svolgeranno per 4 domeniche di ottobre laboratori dedicati a bambini dai 7 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 14 anni, nei quali i più giovani potranno avvicinarsi all’epoca di Dante attraverso vari punti di vista: il bestiario medievale, l’arte, la vita quotidiana, la Fiesole di quel tempo. SI terrà anche uno slam dantesco in biblioteca, al quale potranno partecipare utenti e cittadini di tutte le età, leggendo e commentando i brani della Commedia più cari, che tutti i presenti potranno votare, come si fa negli slam poetici. Fiesole aderisce al progetto nazionale La Divina Commedia in cento borghi, performance itinerante che si sviluppa in 100 giorni in 100 borghi d’Italia.

Un porgetto dedicato a poesia e riflessione arriva dal Comune di Castell’Azzara(GR) che oltre a riproporre la poesia di Dante, vuole anche far pensare i giovani sulla storia della quale siamo eredi e che ha contribuito alla nostra attualità, e intende realizzarlo avvalendosi dei lavori e dei talenti di artisti locali, con il coinvolgimento di tutta la comunità. Le occasioni d’incontro saranno molte: mostre, ottava rima, letture pubbliche in miniera, concerti, passeggiate. Gli eventi proposti fanno parte di un progetto più ampio, “La Maremma per Dante”, che coinvolge diversi Comuni e Associazioni della provincia di Grosseto. Da segnalare “Dante in passeggiata e passeggiate sul profilo di Dante”, dalla costa del monte Penna al monte Civitella e al monte Nebbiaio, in bici, mountain bike, a piedi, a cavallo.

I numerosi comuni della Lunigiana, territorio dantesco per eccellenza, organizzano tra i tanti eventi, letture itineranti dei Canti della Divina Commedia, spettacoli teatrali, trekking con animazione legata ai personaggi danteschi, mostre di scultura, ecc. Il comune di Montignoso, per esempio, con l’iniziativa “ Amor che nella mente mi ragiona”, progetto in parte dedicato ai giovani artisti di nazionalità diverse che frequentano l’accademia di belle arti di Carrara, ha l’intento di stimolare la loro creatività proponendo di interpretare il tema dantesco “Amor che nella mente mi ragiona” attraverso la creazione di una scultura in marmo. Al Cinquale ci sarà anche la III edizione del Simposio di Scultura dal 5 al 18 luglio 2021.

Attraverso il progetto “Dante a Mulazzo”, Mulazzo trasformerà il borgo antico, dove Dante visse ospite dei Malaspina, in un set di un inedito viaggio che ogni visitatore potrà compiere ripercorrendo le peripezie dantesche. Saranno riprodotte ambientazioni dalla Selva oscura ai piedi del paese, all’attraversamento dell’Acheronte con il passaggio sul torrente Frantoio quindi, attraversando l’Inferno e il Purgatorio nelle vie del paese, arrivare nel punto più alto del borgo, la torre di Dante, che permette la visione dei cieli del Paradiso.

Seguiranno fino a fine agosto tante iniziative come l’inaugurazione del “Sentiero di Dante” , lo spettacolo ludico-culturale dedicato all’astronomia nella Divina Commedia a cura del dantista Riccardo Starnotti e la festa del libro di Montereggio, naturalmente dedicata a Dante che coinvolgerà giornalisti e scrittori noti.

Danteotosco700.it

Danteotosco700.it è l’ambiente digitale ideato e realizzato da Fondazione Sistema Toscana, su mandato del Comitato regionale, in cui confluiscono gli eventi e le principali iniziative che caratterizzano le azioni messe in campo dal sistema territoriale per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante. Il sito ha l’obiettivo di animare e dare visibilità alla grande capacità di proposta di soggetti pubblici e privati di tutta la Toscana sul tema dantesco e può contare sul lavoro capillare di una redazione diffusa (comuni e ambiti territoriali), l’integrazione con gli ecosistemi digitali della promozione turistica della Regione Toscana (Visit Tuscany) e dello storytelling istituzionale (intoscana.it).

Danteotosco700.it raccoglie gli eventi promossi da enti culturali, associazioni e comuni toscani, le offerte degli operatori commerciali, news, articoli, approfondimenti e video su tutte le iniziative che riguardano le celebrazioni. Sono, infatti, ben 148 gli eventi di cui quasi la totalità è stata inserita da comuni (40), territori (40), enti culturali (40) e proloco (9) e 117 le news e gli articoli presenti sul sito, tra la versione italiana e quella inglese. A questi si aggiungono i numerosi contenuti, come idee e proposte di viaggio, itinerari, offerte che arrivano tramite make, la piattaforma collaborativa di Visittuscany.

Dal giorno della messa online – il 25 marzo scorso in occasione del Dantedì – il sito è stato visitato da oltre 33 mila utenti per 50 mila sessioni generate e quasi 62 mila visualizzazioni di pagina.

La maggior parte delle visite proviene dall’Italia anche se c’è una piccola percentuale di Dante’s lovers anche dagli Stati Uniti, Regno Unito, Austria e Cina. Una buona fetta (il 45,3%) viene indirizzato dai motori di ricerca, mentre il traffico che arriva dai social lo fa principalmente tramite Facebook (95%). Tra le pagine più visitate, oltre all’home page (55 mila visualizzazioni di pagina) troviamo: la sezione Eventi, quella sul progetto Dante O Tosco e l’articolo su Vinicio Capossela con la sua “Bestiale Commedia”. Altra curiosità è rappresentata dalla durata media di ogni visita pari a 1 minuto e 48 secondi.