Esplode quadro elettrico mezzo all’interno della raffineria Eni a Livorno, 3 feriti

Tre operai sono rimasti feriti nell’esplosione di un quadro elettrico di un mezzo pesante all’interno della raffineria Eni di Stagno, in provincia Livorno. L’incidente intorno alle 8 di questa mattina.

Tre operai sono rimasti feriti nell’esplosione di un quadro elettrico di un mezzo pesante all’interno della raffineria Eni di Stagno, in provincia Livorno. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 8 di questa mattina. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio, mentre i tre operai, di 43, 53 e 65 anni, tutti di una ditta di appalto esterna a Eni, sono stati portati all’ospedale. Al momento dell’intervento dei soccorsi erano tutti e tre coscienti. L’emergenza è tuttora in corso, come spiegano dal 118, che ha inviato sul posto tre ambulanze della Misericordia di Livorno e l’automedica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e in prima battuta il personale di sicurezza della raffineria.