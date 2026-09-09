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Mer 9 Set 2026
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Esplode quadro elettrico mezzo all’interno della raffineria Eni a Livorno, 3 feriti

Raffaele Palumbo
By Raffaele Palumbo
ESPLOSIONE DI UN DEPOSITO CARBURANTE ENI

Tre operai sono rimasti feriti nell’esplosione di un quadro elettrico di un mezzo pesante all’interno della raffineria Eni di Stagno, in provincia Livorno. L’incidente intorno alle 8 di questa mattina.

Tre operai sono rimasti feriti nell’esplosione di un quadro elettrico di un mezzo pesante all’interno della raffineria Eni di Stagno, in provincia Livorno. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 8 di questa mattina. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio, mentre i tre operai, di 43, 53 e 65 anni, tutti di una ditta di appalto esterna a Eni, sono stati portati all’ospedale. Al momento dell’intervento dei soccorsi erano tutti e tre coscienti. L’emergenza è tuttora in corso, come spiegano dal 118, che ha inviato sul posto tre ambulanze della Misericordia di Livorno e l’automedica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e in prima battuta il personale di sicurezza della raffineria.

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