Firenze, Ponte al Pino riapre dall’11 settembre

La riapertura al traffico di ponte al Pino a Firenze avverrà la sera dell’11 settembre, con qualche giorno di anticipo rispetto a ciò che era previsto, ovvero il 14 settembre.

Inizialmente la circolazione interesserà due corsie del Ponte , una per senso di marcia, per completare i lavori relativi ai marciapiedi e alla pista ciclabile. Lo rende noto Palazzo Vecchio. Venerdì alle 17 l’infrastruttura sarà aperta ai pedoni e prenderà il via un evento aperto alla cittadinanza in via Pacinotti. Nella tarda serata, terminate le iniziative, scatterà la riapertura al transito veicolare del ponte con il contestuale assetto della circolazione.

In attesa del completamento dei lavori relativi ai marciapiedi i pedoni potranno continuare a utilizzare la passerella pedonale: sarà rimossa a fine dei lavori. Operazione quest’ultima che comporterà un’interruzione della circolazione ferroviaria a novembre in orario notturno.

L’assetto definitivo della viabilità sul nuovo ponte ricalca quello del vecchio cavalcaferrovia: due corsie in direzione di via Masaccio e una verso via del Pratellino. A queste si aggiunge il nuovo percorso pedo-ciclabile. Per quanto riguarda la viabilità sul lato di via degli Artisti i veicoli provenienti dal ponte potranno proseguire a diritto arrivando a via Masaccio.

Le novità sono per chi arriva da via Masaccio: al semaforo all’altezza di via degli Artisti si potrà svoltare a destra con revoca della corsia preferenziale e proseguire sul ponte al Pino oppure imboccare via Mannelli in direzione piazza Alberti. I veicoli in arrivo da via Luca Giordano potranno continuare a svoltare a destra verso via Masaccio, proseguire a diritto verso via Manelli e, novità, anche svoltare a sinistra su ponte al Pino. Il Comune spiega che sono previste anche modifiche sul lato di via del Pratellino: verrà confermato l’assetto attuale di via Pacinotti ma la corsia centrale sarà utilizzabile da tutti i veicoli non solo dai bus. Da qui si potrà sia proseguire a diritto sul ponte al Pino sia, a differenza del passato, svoltare in via del Pratellino. I veicoli provenienti dal ponte invece svolteranno tutti a destra in via del Pratellino, dato l’assetto a senso unico di via Pacinotti. Per quanto riguarda il tpl le linee 10, 11 e 20 torneranno sugli stessi itinerari mentre per la linea 17 verrà mantenuto il transito in via Cavour da piazza della Libertà a piazza San Marco e deviato il percorso sulle corsie riservate sull’asse Giacomini-Ficino.

“Missione compiuta: è un successo essere riusciti a rispettare i tempi, anticipando di qualche giorno – spiega l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio -. La riapertura di ponte al Pino è un passaggio importante per la mobilità cittadina e siamo soddisfatti che con Rfi siamo riusciti ad anticipare rispetto al programma iniziale”.