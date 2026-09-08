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Mar 8 Set 2026
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Femminicidio Lorena Iscieri: Vella in cura da psichiarta da 15 anni. “Era relativamente tranquillo”

By Domenico Guarino
Lorena

Così, ai microfoni del Tg1, lo psichiatra che da 15 anni aveva in cura il 36enne che ha ucciso l’ex fidanzata Lorena Isceri gettandola sotto da un viadotto dell’A/1 vicino a Firenze dopo averla sequestrata.

“L’ultima volta che ho visto” Federico Vella “è stata la settimana scorsa”. In che condizioni era? “Relativamente tranquillo, relativamente eh…”. Così, ai microfoni del Tg1, lo psichiatra che da 15 anni aveva in cura il 36enne che ha ucciso l’ex fidanzata Lorena Isceri gettandola sotto da un viadotto dell’A/1 vicino a Firenze dopo averla sequestrata.

Negli ultimi tempi gli incontri dallo specialista erano diventati radi tuttavia ai microfoni il professionista, che ha chiesto di non apparire, ha risposto che secondo lui, nonostante la riduzione delle visite, Federico Vella “non era potenzialmente pericoloso o violento”. “Sono rimasto assolutamente sconvolto – ha aggiunto il professionista parlando di quanto avvenuto sulla A1 – non me lo aspettavo minimamente”.

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